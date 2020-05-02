Вернувшийся из наркоклиники Джиган опубликовал первый семейный снимок

Российский рэпер Джиган вернулся домой после лечения в наркологической клинике. Певец опубликовал первое семейное фото, тем самым подтвердив слухи о воссоединении с моделью Оксаной Самойловой.
Судя по всему, многодетная мама передумал разводиться с Джиганом. Ранее она жаловалась подписчикам, что её семейная жизнь треснула и собиралась подать на развод. Звёзды почти одновременно опубликовали видео из автомобиля, на котором они вернулись в Москву.
После прибытия домой Джиган поспешил к детям. Три месяца назад 34-летний музыкант в четвёртный раз стал отцом. У него родился долгожданный сын. На опубликованном в его Instagram фото рэпер запечатлён со всеми своими детьми.
Family Time, — гласит подпись к снимку.
Подписчики звёздного семейства поздравляют пару с воссоединением, однако сами знаменитости пока это никак не комментируют.
Как ранее писал NEWS.ru, продюсер Яна Рудковская заявила, что не верит в развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. По словам светской львицы, женщины не рожают четверых детей от плохих мужчин. Это всё грамотный пиар-ход.
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