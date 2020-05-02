Вернувшийся из наркоклиники Джиган опубликовал первый семейный снимок

https://static.news.ru/photo/25e81be2-8c80-11ea-8f76-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: iamgeegun/instagram.com

Российский рэпер Джиган вернулся домой после лечения в наркологической клинике. Певец опубликовал первое семейное фото, тем самым подтвердив слухи о воссоединении с моделью Оксаной Самойловой.

Судя по всему, многодетная мама передумал разводиться с Джиганом. Ранее она жаловалась подписчикам, что её семейная жизнь треснула и собиралась подать на развод. Звёзды почти одновременно опубликовали видео из автомобиля, на котором они вернулись в Москву.

После прибытия домой Джиган поспешил к детям. Три месяца назад 34-летний музыкант в четвёртный раз стал отцом. У него родился долгожданный сын. На опубликованном в его Instagram фото рэпер запечатлён со всеми своими детьми.

Family Time, — гласит подпись к снимку.

Подписчики звёздного семейства поздравляют пару с воссоединением, однако сами знаменитости пока это никак не комментируют.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер Яна Рудковская заявила, что не верит в развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. По словам светской львицы, женщины не рожают четверых детей от плохих мужчин. Это всё грамотный пиар-ход.