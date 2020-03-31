https://static.news.ru/photo/feaef014-7370-11ea-843f-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская заявила, что не верит в развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана.

По словам светской львицы, женщины не рожают четверых детей от плохих мужчин. Это всё грамотный пиар-ход.

У Оксаны добавился целый миллион подписчиков (не хило за два месяца). Каждый день начинается с ожидания: что же еще вытворит Джиган. Мы подсели на это и начали верить. Даже моя мама, которая еще в декабре знать не знала про их существование, уже сопереживает Оксане и пишет на ее странице слова поддержки. Что говорить про ярых поклонников! Пришло время на этом зарабатывать! Словом, я не верю, что у продуманного Дениса съехала крыша, — написала Рудковская своём Telegram-канале.

Она считает, что пара специально всё это придумала, чтобы создать свой сериал, где они воссоединятся, скорее всего, в 3 сезоне. Они не будут обращаться к Ксении Собчак или Андрею Малахову, потому что они не потянут такую историю.

Ранее Самойлова призналась, что разводится с рэпером Джиганом после десяти лет брака. Супруга музыканта решилась на этот шаг из-за постоянных измен со стороны супруга.

Как писал NEWS.ru, Тимати заявил, что ему становится страшно от того, что сейчас происходит с Джиганом. Кроме того, продюсер предложил рэперу свою помощь.