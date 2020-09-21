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Психолог раскритиковала брак Петросяна и Брухуновой

15:14, 21 сентября 2020
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Психолог Вероника Степанова прокомментировала новость о новорожденном сыне юмориста Евгения Петросяна и предположила, чем закончится брак артиста с его ассистенткой Татьяной Брухуновой.

Соответствующее видео представлено на её YouTube-канале. По словам психолога, «в 75 лет довольно эгоистично завести ребёнка».

Ты обрекаешь своего ребёнка на то, что он не увидит своего отца, будет немного стесняться перед другими сверстниками, — отметила Степанова.

По мнению психолога, Петросян поступает жестоко по отношению к Брухуновой — если у артиста возникнут проблемы со здоровьем, 30-летняя супруга не сможет за ним ухаживать.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Николай Басков неожиданным образом отреагировал на новость о том, что Петросян стал отцом во второй раз.

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