Психолог раскритиковала брак Петросяна и Брухуновой

Психолог Вероника Степанова прокомментировала новость о новорожденном сыне юмориста Евгения Петросяна и предположила, чем закончится брак артиста с его ассистенткой Татьяной Брухуновой.
Соответствующее видео представлено на её YouTube-канале. По словам психолога, «в 75 лет довольно эгоистично завести ребёнка».
Ты обрекаешь своего ребёнка на то, что он не увидит своего отца, будет немного стесняться перед другими сверстниками, — отметила Степанова.
По мнению психолога, Петросян поступает жестоко по отношению к Брухуновой — если у артиста возникнут проблемы со здоровьем, 30-летняя супруга не сможет за ним ухаживать.
Ранее NEWS.ru писал, что певец Николай Басков неожиданным образом отреагировал на новость о том, что Петросян стал отцом во второй раз.
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