«Просто предатель»: бард Новиков о Пугачевой Бард Новиков назвал певицу Пугачеву предателем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва

Бард Александр Новиков считает, что певица Алла Пугачева «просто предатель». В разговоре с «КП-Екатеринбург» исполнитель отметил, что отъезд артистки из России перекрывает все ее достижения в музыке. По его словам, нельзя смешивать творческие заслуги с отношением к стране.

Давайте не будем смешивать творческие заслуги с отношением к нашей стране. Для меня человек, какие бы творческие заслуги у него ни были, поливающий, предавший страну, просто предатель. Она ничто для меня и уже не существует! — высказался Новиков.

Таким образом бард отреагировал на заявление общественного деятеля Романа Худякова. Общественник до этого сообщил, что Пугачева может появиться на «Голубом огоньке», съемки которого обычно проходят в октябре-ноябре. Худяков подчеркнул, что «возвращение Пугачевой готовится к Новому году».

Худяков ранее заявил, что Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) необходимо покинуть Кипр, куда они перебрались после переезда из Израиля. Общественник считает, что там в скором времени может начаться межнациональный конфликт. По его словам, Галкин уже подбирал апартаменты в США, куда может перебраться с семьей в ближайшее время.