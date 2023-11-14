Экс-депутат Худяков объяснил, почему Пугачевой нужно бежать с Кипра Роман Худяков посоветовал Пугачевой бежать с Кипра из-за возможного конфликта

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков в интервью KP.RU заявил, что певице Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) необходимо покинуть Кипр, куда они перебрались после переезда из Израиля. Общественник считает, что там в скором времени может начаться межнациональный конфликт. По словам Худякова, Галкин уже подбирал апартаменты в США, куда может перебраться с семьей в ближайшее время.

Галкину и Пугачевой надо бежать с Кипра... На Кипре скоро может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт. Пугачева и Галкин бегут туда, где деньги, — на Запад, будь то Израиль или Кипр. А в Майами живет вся остальная семья — Кристина Орбакайте с мужем и детьми. Никита Пресняков — внук, — заявил Худяков.

Ранее Худяков заявил, что уехавшую из России Пугачеву нужно простить. Общественник заявил, что если бы Примадонна попросила прощения у народа, то он бы ее простил, ведь певица — «наша легенда».

До этого саунд-продюсер Анатолий Лопатин, у которого Пугачева записывала все свои песни последние 20 лет, назвал артистку феноменом мировой эстрады по количеству хитов и проданных носителей и новатором в создании подхода к песне как спектаклю и актерской миниатюре, а не просто сочетанию слов и музыки. Лопатин попросил не касаться «грязными ручонками» творчества Примадонны, поскольку это оскорбляет и ее авторов, соавторов, и музыкантов, которые с ней работали и работают, а также миллионы людей, которые любят ее творчество, уважают ее талант и выросли с ее песнями.