«Бог ей судья»: саундпродюсер Пугачевой заступился за певицу Саундпродюсер Пугачевой Лопатин призвал не судить ее за резкие высказывания

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева — феномен мировой эстрады, и она имеет право выражать свою позицию, написал в социальной сети «Вконтакте» ее саундпродюсер Анатолий Лопатин. Он раскритиковал одну из последних статей в СМИ о Пугачевой, призвав автора не судить Примадонну и не трогать «грязными ручонками» ее творчество.

То, что касается политических взглядов Пугачевой, ее человеческих ошибок и проблем с поведением.... Не нам судить: мы не прожили такую сложную и яркую жизнь, наполненную нервотрёпкой и борьбой с запретами, с системой и с подобными Вам чернописцами. Бог ей судья — не Вы. И пусть её обвиняют компетентные органы и суд, если она что-то сказала незаконно, — написал Анатолий Лопатин.

Саундпродюсер Лопатин, у которого Пугачева записывала все свои песни последние 20 лет, назвал артистку феноменом мировой эстрады, «по количеству хитов и проданных носителей, новатором в создании подхода к песне — как спектаклю, актёрской миниатюре, а не просто сочетанию слов и музыки». Лопатин попросил не касаться «грязными ручонками» творчества Примадонны, поскольку «это оскорбляет и её авторов, соавторов, и музыкантов, которые с ней работали, и работают, и миллионы людей, которые любят её творчество, уважают её талант и выросли с её песнями».

Тайный визит Аллы Пугачевой в Россию вызвал большой резонанс. Певица оправдалась за слова о «рабах и хлопах» в Instagram (деятельность в России запрещена), но многие ее оправдания и объяснения не приняли, и пост Пугачевой вызвал новую волну критики в ее адрес.