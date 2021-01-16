Проскурякова поздравила Николаева с днём рождения в соцсети

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Юлия Проскурякова поздравила своего супруга, композитора и певца Игоря Николаева, с днём рождения. 17 января народному артисту России исполнился 61 год.

В честь этого события супруга артиста опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок.

С днём рождения, любимый! — написала она.

В настоящее время звёздная семья проводит время в Майами, где проживает старшая дочь Николаева Юлия.

Ранее NEWS.ru писал, что пятилетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой впервые вышла на сцену. Композитор решил познакомить свою дочь Веронику с миром российского шоу-бизнеса и привёл её на «Мосфильм» для участия в съёмках новогодней программы. Специально для этого профессиональные визажисты нанесли девочке её первый макияж, а парикмахеры сделали праздничную причёску. Известно, что Вероника очень хочет стать певицей. В своём возрасте девочка уже сочиняет музыку и стихи.