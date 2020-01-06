https://static.news.ru/photo/ea6423c2-30c2-11ea-b804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopres/Dennis Van Tine

Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну были предъявлены новые обвинения в преступлениях насильственного характера по двум пунктам.

Мы уверены, улики докажут, что обвиняемый использовал свои полномочия и влияние, чтобы получить доступ к своим жертвам. А затем совершил в их отношении преступления насильственного характера, — заявила окружной прокурор Джеки Лейси.

По данным NBC , Вайнштейн обвиняется в изнасиловании и попытке изнасилования двух разных девушек в 2013 году.

В понедельник, 6 января, в федеральном суде Нью-Йорка начался процесс по делу продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в домогательствах и изнасиловании голливудских актрис.

Как писал NEWS.ru, Вайнштейн появился с ходунками на первом заседании суда по делу о преступлениях сексуального характера. Ранее в СМИ появлялась информация, что мужчина перенёс операцию на спине после автомобильной аварии.