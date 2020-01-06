Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну были предъявлены новые обвинения в преступлениях насильственного характера по двум пунктам.
Мы уверены, улики докажут, что обвиняемый использовал свои полномочия и влияние, чтобы получить доступ к своим жертвам. А затем совершил в их отношении преступления насильственного характера, — заявила окружной прокурор Джеки Лейси.
По данным
В понедельник, 6 января, в федеральном суде Нью-Йорка начался процесс по делу продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в домогательствах и изнасиловании голливудских актрис.
Как писал NEWS.ru, Вайнштейн появился с ходунками на первом заседании суда по делу о преступлениях сексуального характера. Ранее в СМИ появлялась информация, что мужчина перенёс операцию на спине после автомобильной аварии.
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