Прохор Шаляпин признался во вранье: публика жаждет скандалов, не творчества

Многие до сих пор не верят в смерть жены Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис. По словам певца, его супруга скончалась от коронавируса в одной из американских клиник. Его слова подтверждает мать, Елена Колесникова, но кроме их слов больше никаких подтверждений правдивости этой информации нет. Даже коллеги по шоу-бизнесу обвиняют Шаляпина в обмане и грязном пиаре, лучше других зная его репутацию «того ещё вруна». NEWS.ru провёл собственное расследование об артисте и выяснил, как он построил карьеру героя ток-шоу на многочисленных скандалах и фейках о себе. Так кто же такой Прохор Шаляпин на самом деле?

Как Андрей Захаренков стал «правнуком Шаляпина» и «братом Дубцовой»

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян не раз пересекался с Прохором Шаляпиным на записи различных телевизионных ток-шоу и успел изучить биографию певца. Что поёт Прохор Шаляпин — вопрос риторический. Вряд ли хоть один зритель сможет с ходу назвать хотя бы одну песню артиста. Зато в перипетии его личной жизни посвящены миллионы.

Если мы проследим весь жизненный и творческий путь Прохора, обнаружится удивительная закономерность: что ни новость о нём, то практически одно и то же — отношения со взрослыми женщинами, свадьбы, а затем какая-то драма... В этом смысле Прохор не оригинален, — высказал свою точку зрения Манукян в беседе с NEWS.ru.

Знатоки отечественного шоу-бизнеса наверняка помнят, что свою карьеру в медийном пространстве артист начал с обмана — на проекте «Фабрика звёзд — 6» он пытался выдать себя за правнука Фёдора Шаляпина. Хотя настоящее имя певца — Андрей Захаренков. Легенду о его родстве с прославленным оперным исполнителем давно опровергли биографы Фёдора Ивановича. Однако молодой исполнитель продолжил называться Шаляпиным — Прохором.

Ещё раньше, до участия в «Фабрике звёзд — 6», человек, похожий на Прохора Шаляпина (его тогда под этим именем никто не знал), ходил по различным продюсерским компаниям в Москве, представляясь «братом Иры Дубцовой». Она к тому моменту уже успела прославиться участием и победой в «Фабрике звёзд — 4», — рассказал NEWS.ru музыкальный продюсер Юрий Борисов.

По словам продюсера, «брат Дубцовой» был очень настойчивым. Когда ему объясняли, что «с улицы артистов не набирают», парень улыбался и обещал «зайти чуть позже».

И ведь заходил! Коллеги разводили руками и строили предположения, что он или не совсем здоров, или далеко пойдёт, — вспоминает Юрий Борисов.

Прохор Шаляпин Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Он был одним из лучших в институте»

Певица Марина Девятова, учившаяся вместе с будущим Шаляпиным в музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова (престижное учебное заведение в разные годы оканчивали Жанна Агузарова, Людмила Зыкина, Алла Пугачёва, Надежда Кадышева), поделилась с NEWS.ru своими впечатлениями от сокурсника.

Он был очень талантливым студентом, одним из лучших на потоке, с прекрасным голосом. К сожалению, наш жанр — народное пение — считается «неформатным». Поэтому молодому исполнителю очень сложно заявить о себе, — рассказала Девятова.

Около 10 лет назад на одной из светских вечеринок, которые устраивала писательница и бизнесвумен Лена Ленина, Прохор пожаловался автору этих строк на то, что прекрасно поёт и даже сам пишет песни, однако хорошие песни, тем более народные, публике почему-то не интересны.

Публика жаждет скандалов, а не творчества, — сокрушался тогда Шаляпин.

И исполнил отрывок народной песни а капелла, продемонстрировав действительно прекрасный вокал. Но услышать его сегодня мало кому доводится: Шаляпин сделал свой выбор в пользу другого способа развития карьеры.

По мнению звёздного промоутера Игоря Сенгера, работавшего с Валерием Леонтьевым, Николаем Басковым и многими другими популярными артистами, а ныне продвигающего экс-солиста суперпопулярной в 80-е западной группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя, слишком сильно упрекать Шаляпина за желание «поймать хайп» не стоит.

Вообще, эту моду на скандалы и хайп ввела, вы уж меня простите, Алла Борисовна Пугачёва. При всём уважении к ней как к талантливой певице (она была таковой, на мой взгляд, примерно до 45 лет, после чего хорошие песни у неё закончились и голос стал уже не тот)... чем она стала привлекать внимание? Скандалами. То «подралась в гостинице», то «снова вышла замуж». Пресса и публика смаковали подробности, и певице, я уверен, нравилось такое внимание. Почему же мы теперь удивляемся, когда молодые артисты пытаются идти по этому же скользкому пути? — задался вопросом Сенгер.

«Несуществующий роман» с Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин стал героем скандальных ток-шоу в 2015 году. Тогда зрители узнали, что он «женился на богатой и взрослой Ларисе Копёнкиной» — якобы владелице агентства недвижимости. Позже Прохор сам признавался, что Лариса — обычный риелтор и они заключили контракт о совместном пиаре. В телеэфире он проходил ДНК-тест, проверяя версию об отцовстве ребёнка малоизвестной тогда актрисы Анны Калашниковой.

Разумеется, это было постановочное шоу. Анна, сам Прохор, ведущий и редакторы — все знали, что никакой Шаляпин не отец её ребёнка. Но зрители хотят драматичных поворотов. А рейтинг истории псевдоотцовства Шаляпина был высоким, мы сняли несколько серий, — рассказала NEWS.ru на условиях анонимности редактор Первого канала.

Она добавила, что «Прохор — из тех, кто мгновенно соглашается на любые постановочные истории». Готовность на любую авантюру сулит участникам телеспектаклей пиар и солидные гонорары.

Потому когда Шаляпин «потерял жену», те, кто хорошо его знает, восприняли информацию скептически. Его истории рассчитаны на жалостливых бабушек, — считает редактор.

По её словам, роман Шаляпина с Виталиной Цымбалюк-Романовской также был ненастоящим.

Программы с участием Цымбалюк-Романовской давали высокий рейтинг. Однако к тому моменту её скандальный развод с Арменом Джигарханяном обсосали со всех сторон и снимать о ней стало нечего. Решили придумать ей новые отношения. Позвали безотказного Прохора, и несколько месяцев телевидение и остальные СМИ смаковали этот несуществующий роман. Когда сейчас Цымбалюк говорит, что тоже не верит в существование «умершей жены-миллионерши» Шаляпина, поверьте, она знает, о чём говорит, — подчеркнула редактор.

Резюмируя свою оценку образа жизни Шаляпина, Вадим Манукян отметил, что певец «умеет подкидывать публике головоломки». В этом смысле самым точным определением рода деятельности Шаляпина Манукян считает «шоумен».