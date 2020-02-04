https://static.news.ru/photo/f5b1be64-4775-11ea-86ed-fa163e074e61_660.jpg Наталья Ветлицкая Фото: n_vetlitskaya/instagram.com

Продюсер Натальи Ветлицкой Евгений Финкельштейн прокомментировал информацию о том, что певица прекратила сотрудничество с половиной своего коллектива.

По его словам, это нормальный процесс становления команды, который позволяет избавиться от лишних людей.

Она берет людей, а те не вкладывают в дело душу, не понимают, что от них требуется. От этого все проблемы, — объяснил представитель артистки в интервью Starhit.

В пример он привёл случай клубным промоутером Дмитрием Ашманом. Ветлицкая прекратила с ним работать, потому что у них было разное понимание о менеджменте.

Ранее NEWS.ru писал, что Ветлицкая не считает критическими появившиеся возрастные изменения. В том числе поэтому корректировать внешность в ближайшее время она не намерена.