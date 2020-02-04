Продюсер Натальи Ветлицкой Евгений Финкельштейн прокомментировал информацию о том, что певица прекратила сотрудничество с половиной своего коллектива.
По его словам, это нормальный процесс становления команды, который позволяет избавиться от лишних людей.
Она берет людей, а те не вкладывают в дело душу, не понимают, что от них требуется. От этого все проблемы, —
объяснилпредставитель артистки в интервью Starhit.
В пример он привёл случай клубным промоутером Дмитрием Ашманом. Ветлицкая прекратила с ним работать, потому что у них было разное понимание о менеджменте.
Ранее NEWS.ru писал, что Ветлицкая не считает критическими появившиеся возрастные изменения. В том числе поэтому корректировать внешность в ближайшее время она не намерена.
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