«Корнями в детство»: продюсер назвал причину критики Галкина в адрес РФ Продюсер Лавров связал критику Галкина в адрес России с проблемами воспитания

Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин после отъезда в Израиль не раз позволял себе нелестные высказывания в адрес России, продюсер Сергей Лавров в разговоре с «Народными Новостями» предположил, что такое поведение может быть связано с проблемами воспитания шоумена. По его мнению, «все уходит корнями в детство».

Есть люди мудрые, есть более эмоциональные, которые не могут сдержать своих эмоций. Это зависит от самого человека, что он может позволить себе, а что нет. Все уходит корнями в детство к родителям, — заметил Лавров.

Он пояснил, что считает «мудрой» женщиной супругу Галкина, певицу Аллу Пугачеву, которая не критиковала Россию после эмиграции. Продюсер считает, что люди ведут себя по-разному в непростых жизненных ситуациях, в этом случае все зависит от личных качеств человека. Лавров также высказался против конфискации замка звездной пары в деревне Грязь.

Я никогда не был сторонником эмоциональных вещей и никогда им не буду. Для этого у нас есть умы в лице чиновников. В этом случае надо поступать согласно законам РФ. Для этого законы и придуманы, — резюмировал продюсер.

Ранее директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что хотел бы выслушать аргументы юмориста Максима Галкина, уехавшего из страны на фоне спецоперации на Украине. Запашный предложил дать совместное интервью, в котором бы он и Галкин отвечали на одни и те же вопросы. По мнению дрессировщика, «сейчас он просто вещает и никто не отвечает ему в форме диалога».