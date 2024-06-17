Продюсер раскрыл, почему в шоу-бизнесе молчат о Галкине Продюсер Дзюник: о Галкине молчат, потому что не хотят стать объектами шуток

Фото: Сандурская Софья/Агенство «Москва»

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Артисты не дают комментариев о Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), потому что боятся, что потом он их высмеет, сказал NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он добавил, что говорить хорошо о Галкине также не будут, потому что в шоу-бизнесе не существует дружбы и «впрягаться» за кого-то не принято.

Каждый боится попасть к нему на язык. Чтобы он не начал оскорблять в своей хамской манере, как он это делает. Не хотят, чтобы их имя лишний раз трепал Галкин, — сказал Дзюник.

Экс-продюсер группы «Тату» добавил, что говорить хорошее о Галкине не будут даже люди, с которыми раньше у него были приятельские отношения, потому что в шоу-бизнесе не существует дружбы. Он заявил, что подобные чувства фиксируются лишь на камеру, а в целом все звезды держатся обособленно.

В шоу-бизнесе вся так называемая дружба исключительно на камеру. Под камерами целуются и обнимаются, а как только операторы убрали камеры в кофры — все, пока. По большому счету больше никто никак не реагирует, потому что у каждого своя жизнь и тусовка. Пугачева тоже раньше собирала своих «друзей» только для того, чтобы о ней писали и говорили, — отметил продюсер.

На прошедшей премии МУЗ-ТВ артисты, отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru о ведущих церемонии разных лет, воздерживались говорить о Галкине, который вел премию восемь лет подряд, но охотно давали восторженные комментарии о занявшем его место певце Николае Баскове. Так, певица Жасмин назвала Баскова «ведущим № 1» в России.

Ранее стало известно, что 12 июня дома у старшего брата Максима Галкина Дмитрия прошли обыски. Telegram-канал «112» утверждал, что оперативные действия в доме Галкина на Рублевке были связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого он является. При этом РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что обыски у брата Галкина прошли в связи с сокрытием двойного гражданства.