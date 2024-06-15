Максим Галкин: последние новости 15 июня, Лера Кудрявцева, обыски у брата

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Возможно, что юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) забирает деньги у Аллы Пугачевой. Какие еще новости об артисте известны сегодня, почему обыскивали дом его старшего брата Дмитрия Галкина?

Кто заменил Галкина на МУЗ-ТВ

Вчера, 14 июня, в СК «ЦСКА Арена» состоялась премия канала МУЗ-ТВ. На мероприятие после скандала вернулась телеведущая Лера Кудрявцева.

Предположительно, ее позвали вновь стать лицом канала после того, как там отказались от Анастасии Ивлеевой и Максима Галкина, которые были ведущими нескольких предыдущих церемоний МУЗ-ТВ.

Также одним из ведущим премии стал народный артист России Николай Басков. Певица Жасмин заявила, что Басков является ведущим номер один, а не заменой Галкина.

«Николай Басков — ведущий всех самых прекрасных премий, фестивалей, концертов. Он не то что замена, он лучший представитель, мне кажется, потому что он ведущий номер один», — считает она.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец ST c супругой Ассоль Васильевой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец ST c супругой Ассоль Васильевой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Анна Хилькевич перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Анна Хилькевич перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Джиган и Оксана Самойлова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Джиган и Оксана Самойлова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Юлия Савичева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Юлия Савичева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Тося Чайкина перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Тося Чайкина перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Анжелина Пушнова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Анжелина Пушнова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Марина Хлебникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Марина Хлебникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru T-killah с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru T-killah с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Митя Фомин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Митя Фомин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Леон Кемстач с мамой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Леон Кемстач с мамой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дима Билан перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дима Билан перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Анита Цой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Анита Цой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Слава с дочерью перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Слава с дочерью перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа «Город 312» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа «Город 312» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Жасмин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Жасмин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Милана Хаметова и Дава перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Милана Хаметова и Дава перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Нюша перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Нюша перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Natan (Натан Миров) и Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Natan (Натан Миров) и Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Григорий Лепс перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Григорий Лепс перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Зара перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Зара перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа «Фабрика» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа «Фабрика» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Эвелина Блёданс и Хабиб перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Эвелина Блёданс и Хабиб перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Яна Рудковская перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Яна Рудковская перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Севиль перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Севиль перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Наталья Фриске перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Наталья Фриске перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Стас Пьеха перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Стас Пьеха перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Катя Лель перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Катя Лель перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru DJ Грув перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru DJ Грув перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Мот с женой Марией перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Мот с женой Марией перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фигурист Роман Костомаров с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фигурист Роман Костомаров с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Burito перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Burito перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Жанна Агузарова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Жанна Агузарова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Александр Ревва с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Александр Ревва с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Яна Кошкина и певец Алексей Фокин (Никита) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Яна Кошкина и певец Алексей Фокин (Никита) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица IOWA перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица IOWA перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Мари Краймбрери перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Мари Краймбрери перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Филипп Киркоров и Олег Майями перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Филипп Киркоров и Олег Майями перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Лена Катина с семьей перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Лена Катина с семьей перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Эмми Лин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Эмми Лин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Mia Boyka перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Mia Boyka перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Певица Лолита Милявская, получившая премию «Лучшая cover-версия» на церемонии вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Певица Лолита Милявская, получившая премию «Лучшая cover-версия» на церемонии вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Зачем Галкин забирает деньги у Пугачевой

Актер Стас Барецкий заявил, что Максим Галкин потратил все деньги народной артистки СССР Аллы Пугачевой на свои шоу-программы. По этой причине Примадонна находится в тяжелой финансовой ситуации.

«Пугачева попала в секту. Все ее деньги Максим Галкин благополучно на свои шоу-программы потратил. Алла Борисовна, конечно, сейчас в очень плохом состоянии. Я готов ее взять к себе на полный пансион», — предложил Барецкий в разговоре с NEWS.ru.

Актер отметил, что готов обеспечить Пугачевой полное проживание, чтобы она могла восстановить здоровье. Также он утверждает, что уже помогает певице финансово, однако все ее деньги забирает Галкин.

«Выделю ей полное проживание, чтобы она жила нормально, восстанавливала здоровье. Ни для кого не секрет, что я ей помогаю финансово как могу. Есть одно препятствие в лице Максима Галкина, который у нее все деньги эти забирает», — объяснил Барецкий.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева

Почему обыскивали дом брата Галкина

12 июня стало известно об обысках у старшего брата Максима Галкина Дмитрия. Telegram-канал «112» утверждал, что оперативные действия в доме Галкина на Рублевке были связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого он является.

По версии «112», Галкин-старший служил в силовых структурах, занимался продюсированием, после чего начал производить боеприпасы и стал подрядчиком российского военного ведомства. По информации канала, у родственника юмориста изъяты носители информации и прочая техника.

При этом в РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что обыски у брата Галкина прошли в связи с сокрытием двойного гражданства.

Читайте также:

SHAMAN: последние новости 15 июня, премия МУЗ-ТВ, ответ на критику Киселева

Алла Пугачева: последние новости 15 июня, траты на Галкина, плохое здоровье

Королевская семья Британии: последние новости, заявление Миддлтон о раке