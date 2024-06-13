Названа причина обысков у старшего брата Галкина РИА Новости: обыски у брата Галкина прошли из-за сокрытия двойного гражданства

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Дмитрий Галкин

Обыски у старшего брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрия в Москве прошли в связи с сокрытием двойного гражданства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Другие подробности дела собеседник агентства не привел.

Причиной явилось сокрытие двойного гражданства, — сказал он.

Об обысках у старшего брата Максима Галкина стало известно 12 июня. Telegram-канал «112» утверждал, что оперативные действия в доме Дмитрия Галкина на Рублевке были связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого является родственник комика.

По версии «112», Галкин-старший служил в силовых структурах, занимался продюсированием, после чего начал производить боеприпасы и стал подрядчиком российского военного ведомства. По информации канала, у Галкина-старшего изъяты носители информации и прочая техника.

Тем временем 19-летняя племянница Максима Галкина Алина Галкина показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свой роскошный досуг на фоне обысков у ее отца. Девушка опубликовала серию снимков, на которых развлекается с друзьями и позирует на фоне дорогостоящих автомобилей. Информацию об обысках у отца она не комментировала.