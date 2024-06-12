«112»: у старшего брата Галкина прошли обыски

Telegram-канал «112» пишет, что у старшего брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрия Галкина прошли обыски. По данным канала, оперативные действия в доме Дмитрия на Рублевке связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого является родственник комика.

Как стало известно каналу, Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, занимался продюсированием, после чего начал производить боеприпасы и стал подрядчиком российского военного ведомства. По информации «112», у Галкина изъяты носители информации и прочая техника.

В 2022 году появилась информация о том, что старший брат юмориста за 2021 год заработал 49 млн рублей на продаже оружия и боеприпасов, при этом всего московская компания «Оружейные мастерские», совладельцем которой является Галкин-старший, выручила 1,2 млрд рублей на обороте своей продукции.

В мае 2024 года в доме старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башир Калиматова прошли обыски. По данным «Известий», дело связано с многомиллионными хищениями из Пенсионного фонда республики.