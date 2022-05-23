Стало известно, сколько брат Галкина заработал на продаже оружия Брат Галкина заработал 49 млн рублей на продаже оружия за 2021 год

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший брат юмориста Максима Галкина Дмитрий за 2021 год заработал 49 млн рублей на продаже оружия и боеприпасов, при этом всего московская компания «Оружейные мастерские», совладельцем которой является Галкин-старший, выручила 1,2 млрд рублей на обороте своей продукции. Более того, по данным KP.RU, ему принадлежит часть завода «Камешковский технологический центр».

По данным базы юридических лиц, старший брат юмориста является соучредителем московской компании «Оружейные мастерские», которая выпускает оружие и боеприпасы. В прошлом году Галкин и Ко заработали 1,2 млрд рублей, их них 49 млн — чистая прибыль предприятия. Кроме того, Галкину принадлежит часть завода «Камешковский технологический центр», однако по бумагам никаких денег он не приносит, — пишет издание.

При этом в 2015 году Галкин-старший покинул пост гендиректора компании ООО «Военно-промышленная компания», которая поставляла бронированные машины, бронетранспортеры и запчасти к ним. Вместе с этим брату юмориста пришлось закрыть четыре фирмы, в частности по утилизации вооружения, после переезда в Израиль. Более того, именно Дмитрию Галкину принадлежит трехэтажная вилла, на которой сейчас живет его брат со своей супругой Аллой Пугачевой.

Ранее российским СМИ удалось запечатлеть с беспилотника особняк Галкина в Израиле. По имеющимся данным, стоимость роскошной виллы звездной пары составляет $6 млн.