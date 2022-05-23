«Известия» показали виллу за $6 млн, в которой живут Пугачёва и Галкин

Алла Пугачёва и Максим Галкин / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва и Максим Галкин живут в Израиле на роскошной вилле стоимостью $6 млн. «Известия» сумели запечатлеть особняк с коптера.

По данным газеты, вилла принадлежит брату Максима Галкина Дмитрию. Бизнесмен сотрудничает с российскими силовыми структурами, поэтому, считает издание, шикарный особняк мог быть куплен на деньги от поставок техники Росгвардии, ФСИН и структурам Ростеха.

Согласно базе данных СПАРК, Дмитрий Галкин является президентом и членом совета директоров ООЛ «ВПК». Компания производит бронетранспортёры, спецавтомобили, полицейские машины, снегоболотоходы. Заказчиками техники являются силовые структуры России.

Ранее Максим Галкин объявил о закрытии своего рекламного агентства в России. Заявление о ликвидации ООО «МГ ЛАБ» было подано в ФНС 17 мая, решение будет принято 25 мая.