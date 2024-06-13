«Я в короне»: племянница Галкина показала свой досуг на фоне обысков у отца Племянница Галкина показала, как развлекается с друзьями на фоне обысков у отца

Фото: Социальные сети

Алина Галкина

19-летняя племянница юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Алина Галкина показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свой роскошный досуг на фоне обысков у ее отца Дмитрия Галкина. Девушка опубликовала серию снимков, на которых развлекается с друзьями и позирует на фоне дорогостоящих автомобилей. Информацию об обысках у отца она не комментировала.

Да, сегодня я в короне — и точка, — подписала она одну из публикаций.

Об обысках у старшего брата Максима Галкина стало известно 12 июня. Telegram-канал «112» сообщил, что оперативные действия в доме Дмитрия Галкина на Рублевке связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого является родственник комика.

Как стало известно каналу, Галкин-старший служил в силовых структурах, занимался продюсированием, после чего начал производить боеприпасы и стал подрядчиком российского военного ведомства. По информации «112», у Галкина-старшего изъяты носители информации и прочая техника.

В 2022 году появилась информация о том, что старший брат юмориста за 2021 год заработал 49 млн рублей на продаже оружия и боеприпасов, при этом всего московская компания «Оружейные мастерские», совладельцем которой является Галкин-старший, выручила 1,2 млрд рублей на обороте своей продукции.