Продюсер предрекла скорый распад группы «Иванушки»

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Продюсер Олеся Сазыкина сообщила, что группа «Иванушки» находится на грани распада. Об этом она заявила в интервью «Собеседнику».

Такой исход для популярного музыкального коллектива она предрекла из-за новых знакомств солиста Игоря Туриченко.

После участия Кирилла Туриченко в шоу «Маска» есть большая вероятность, что он уйдёт из группы. Ему, на мой взгляд, уже нечего ловить в «Иванушках», ведь у него появились такие друзья как Юсуф Эйвазов, выступавший на проекте в образе Ламы, и Филипп Киркоров, — заявила она.

По словам Сазыкиной, Туриченко добьётся большого успеха как сольный артист, однако она сделает всё, чтобы спасти группу.

Ранее оперный певец Юсиф Эйвазов и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщили в Instagram, что готовятся устроить совместное супершоу. Артисты очень полюбились зрителям шоу «Маска», выступая в костюмах Ламы и Носорога. По словам Эйвазова, многие поклонники просили его поработать вместе с Туриченко. Исполнители не только были звёздами шоу, но и подружились во время съёмок, даже не зная имён друг друга.