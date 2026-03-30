30 марта 2026 в 09:00

Продюсер назвал неочевидную проблему российского шоу-бизнеса

Одна из актуальных проблем российского шоу-бизнеса заключается в дефиците новых женских имен на сцене, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Кроме того, по его словам, в России недостаточно развито музыкальное направление, сочетающее элементы блюза.

Новых женских имен на сцене российского шоу-бизнеса практически не слышно. То есть они как-то возникают, но при этом не становятся там популярными и востребованными. Также в России сейчас мало работает R&B-индустрия. Точнее, это направление как-то не сильно развито. К тому же ниша лирических романсов практически пустует. Кроме Александра Малинина из звезд в ней никого нет. Эта отрасль ушла в нишевую колонку, — поделился Рудченко.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что самые высокие гонорары в истории российского шоу-бизнеса были у народного артиста РФ Григория Лепса, певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и группы «Тату». По его словам, за выступления исполнитель хита «Рюмка водки на столе» мог получать до 100 млн рублей.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардеец рассказал о подвиге офицера Потапова в Изюме
В Ираке атаковали американскую базу
Город — спутник Запорожской АЭС обесточен из-за удара ВСУ
«Западное меньшинство»: в России сделали жесткое заявление об АТР
В Воронежской области сбили 10 «птичек» ВСУ
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью почти 40 БПЛА
В Красноярске лифт с девочкой-подростком пролетел шесть этажей
Три ракетных залпа обрушились на Израиль
Появилась новая информация о разрушительном наводнении в Дагестане
ВСУ начали использовать «дроны-мопеды»
Группировка «Север» развивает успехи в Харьковской и Сумской областях
В парламенте Ирана призвали выйти из значимого международного договора
Продюсер назвал неочевидную проблему российского шоу-бизнеса
Названы слова, произношение которых россияне проверяют чаще всего
Режим ЧС ввели в российском городе после массированной атаки БПЛА
В Японии усилят охрану посольств
«Военные авантюры» Трампа встревожили МИД России
Раскрыты последствия атаки БПЛА в Таганроге
Раскрыто, сколько курьеров уволено в Москве из-за несоответствия стандартам
Бывший аналитик ЦРУ сделал громкое заявление о давлении на Россию
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Театр

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

