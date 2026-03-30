Продюсер назвал неочевидную проблему российского шоу-бизнеса

Одна из актуальных проблем российского шоу-бизнеса заключается в дефиците новых женских имен на сцене, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Кроме того, по его словам, в России недостаточно развито музыкальное направление, сочетающее элементы блюза.

Новых женских имен на сцене российского шоу-бизнеса практически не слышно. То есть они как-то возникают, но при этом не становятся там популярными и востребованными. Также в России сейчас мало работает R&B-индустрия. Точнее, это направление как-то не сильно развито. К тому же ниша лирических романсов практически пустует. Кроме Александра Малинина из звезд в ней никого нет. Эта отрасль ушла в нишевую колонку, — поделился Рудченко.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что самые высокие гонорары в истории российского шоу-бизнеса были у народного артиста РФ Григория Лепса, певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и группы «Тату». По его словам, за выступления исполнитель хита «Рюмка водки на столе» мог получать до 100 млн рублей.