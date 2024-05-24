Продюсер назвал главную причину провала концерта Смольянинова в Риге Продюсер Рудченко: Смольянинов был популярен только в России

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Артур Смольянинов

Провал российского актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), решившего выступить с песнями за границей, связан с отсутствием популярности за пределами РФ, уверен продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тем временем могут пользоваться популярностью у западной публики.

Смольянинов — актер именно в России. Что он может за границей? Он непопулярный там, его творчество никому не нужно. Пошутить как Галкин он не может. Его участь — играть в спектаклях, может быть, в главной роли. А лично сам — вы видите результат, — пояснил Рудченко.

Продюсер подчеркнул, что Макаревич — музыкант с именем и богатой историей, его хиты популярны десятилетиями. Галкин же, по мнению эксперта, «распиаренный на антироссийской волне шут», благодаря чему люди могут ходить на его концерты. Кроме того, как отметил Рудченко, определенный интерес у публики вызывают его отношения с певицей Аллой Пугачевой. Он считает, что Смольянинов тем временем на Западе не обладает такими данными.

Ранее Смольянинов выступил в Риге с концертом под названием «Слова и музыка» перед полупустым залом. Пользователи Сети уверены, что артисту приходится «петь себе на ужин». Некоторые при этом удивились, что в зале «никого не вырвало» от «завываний» певца.