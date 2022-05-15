«Привет, любимые Мальдивы»: Дубцова назвала причину «бегства» из России Ирина Дубцова уехала из России на Мальдивы из-за аллергии

Российская певица Ирина Дубцова / Фото vk.com/irinadubtsovaofficial

Российская певица Ирина Дубцова рассказала о причине своего отъезда из России. На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) она отметила, что «убежала от аллергии» на Мальдивы.

Я убежала от аллергии (как обычно) ненадолго. Привет, любимые Мальдивы, — написала Дубцова.

В конце апреля в соцсетях стали распространяться новости с заголовком «Дубцова заявила, что не намерена возвращаться в Россию». В ответ на это певица отметила, что находится в России и не планирует никуда уезжать. Тогда она объясняла, что из-за большого количества работы ей пришлось даже отложить ежегодную поездку на Мальдивы, где она прячется от сезонной аллергии.

Многие звёзды, выступающий против спецоперации России на Украине, покинули РФ, в их числе певица Монеточка и шоумен Максим Галкин.