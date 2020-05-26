«Плохой клоун»: Пригожин высказался об угрозах Шнурову

https://static.news.ru/photo/454e3850-9f49-11ea-93a8-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин, вступивший в полемику с Сергеем Шнуровым, заявил, что не отправлял музыканту никакие гневные сообщения. У него нет номера телефона лидера группы «Ленинград».

Ранее Шнуров опубликовал в своём Instagram переписку с Пригожиным. Продюсер использует ненормативную лексику и обещает разобраться с исполнителем.

По словам Пригожина, он всё утро вынужден ходить в трусах из-за того, что его отвлекают журналисты, которые пытаются выяснить детали их ссоры.

Вы знаете, он клоун, причем плохой клоун. Если общество устраивает этот клоун, пусть они в него играют, — отметил Пригожин в разговоре с Telegram-каналом «Подъём».

Конфликт между звёздами начался после того, как Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, неужели Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.

Как писал NEWS.ru, музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении. По его словам, в отличие от обычных россиян, работники сцены имеют накопления.