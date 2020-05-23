Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах

https://static.news.ru/photo/f2f201ee-9d46-11ea-8640-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении. По его словам, в отличие от обычных россиян, работники сцены имеют накопления.

Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег, — отметил Лоза в интервью «Вечерней Москве».

Музыкант добавил, что в нынешней ситуации тяжело приходится не только артистам.

Вот я получаю только пенсию в 12 тысяч, которой не хватает даже на коммуналку, — уточнил Лоза.

По его мнению, те, кто хочет, возмещают потерю доходов, публикуя статьи в онлайн-изданиях, монетизируя песни в Сети и получая деньги за авторские исполнения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину после его жалобы на бедственное положение артистов. Музыкант предложил 5,7 млн своих подписчиков в Instargam скинуться «кто чем может» на сосиски для «исхудавшго совсем поди» Пригожина.