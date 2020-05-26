Шнуров показал угрозы от Пригожина

https://static.news.ru/photo/6fc592f4-17e5-11ea-9fee-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: АГН «Москва»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.

Шнуров опубликовал в своём Instagram переписку с Пригожиным. Судя по сообщениям, продюсер, используя ненормативную лексику, обещает разобраться с исполнителем.

Ты меня серьёзно разозлил. Наша встреча неизбежна, — пишет супруг Валерии.

В ответ на это Шнуров решил в очередной раз посвятить стихотворение своему оппоненту. В своей работе он называет Пригожина «жлобом» и «фигляром», который делает вид, что борется за культуру.

Конфликт между звёздами начался после того, как Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, неужели Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.

Ранее NEWS.ru писал, что народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал слова Пригожина о бедственном положении артистов. Он рассказал, что проблемы возникли у молодых артистов и музыкантов, а главные звёзды отечественного шоу-бизнеса не испытывают проблем, несмотря на карантинные ограничения.