Лещенко раскритиковал слова Пригожина о «бедственном положении» артистов

https://static.news.ru/photo/752a97c4-9e8d-11ea-ac41-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин не имел права говорить о финансовых проблемах артистов, которые возникли из-за эпидемии коронавируса. Такое мнение высказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

По словам певца, в бедственном положении оказались молодые музыканты и актёры. У главных звёзд отечественного шоу-бизнеса нет таких проблем, несмотря на простой. Они так же любимы и востребованы. Именно поэтому Пригожину не следовало делать громких высказываний на эту тему.

Не надо обострять ситуацию. Все и так всё прекрасно понимают, — отметил исполнитель в интервью «Газета.Ru».

Лещенко подчеркнул, что нужно искать способ выхода из этой сложной ситуации. Кроме того, люди должны быть милосерднее друг к другу. В это время нужно помогать объединяться, а не раскалывать общество провокационными заявлениями.

Российский шоу-бизнес действительно переживает тяжёлые времена. Например, Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход. Пандемия также ударила по лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталья Сенчуковой. Они тоже лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Многие звёзды при этом решили проводить свои концерты в Интернете, чтобы хоть как-то зарабатывать, писал NEWS.ru.