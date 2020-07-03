Пригожин вновь пожаловался не бедственное положение артистов

https://static.news.ru/photo/cef095ce-bd14-11ea-ab87-fa163e074e61_660.jpg Валерия и Иосиф Пригожин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин не оставляет надежды добиться от государства помощи российским артистам.

В этот раз Пригожин решил сослаться на знаменитых британских музыкантов Пола Маккартни и Эрика Клэптона, которые поставили свои подписи под обращением к министру культуры Великобритании Оливеру Доудену. Артисты попросили спасти британскую концертную индустрию, несущую огромные убытки в связи с пандемией коронавируса

Вот те, у которых есть чему поучиться. И они далеко не бедные люди. Великие и обеспеченные, — прокомментировал продюсер в своём Instagram обращение музыкантов.

Свои подписи под обращением поставили полторы тысячи британских музыкантов, в числе которых группы Rolling Stones и Coldplay, Эд Ширан, Род Стюарт, Дуа Липа, Рита Ора, Сэм Смит, Лиам Галлахер и другие. В документе отмечается, что без снятия мер по социальному дистанцированию или финансовой поддержки со стороны правительства, концертная индустрия может перестать существовать.

Он также добавил, что в прошлом году вклад британских певцов в казну страны составил 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Пост вызвал живую реакцию коллег по цеху. В частности, певец Игорь Саруханов предложил Пригожину взять пример «с наших старших и очень уважаемых коллег» и собрать подписи всех , кто хочет спасти отечественную индустрию.

В то же время комментатор Дмитрий Губерниев заметил, что, если «Британия для нас пример а этом вопросе, не могли бы и вы делать музыку как в Британии?».

Как ранее писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин заявил, что многие артисты «оказались в чудовищной ситуации», лишившись заработков, а «первая десятка самых популярных и востребованных звёзд» практически бедствует.