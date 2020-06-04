Пригожин рассказал о работе с любовниками олигархов

https://static.news.ru/photo/7c22e88c-a6f4-11ea-9f7d-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иосиф Пригожин рассказал о печальном опыте работы с любовниками и любовницами олигархов. Продюсер сейчас старается не связываться с подобными людьми.

Олигархи не раз просили Пригожина продвинуть на сцену своих приятелей и подружек.

У меня в своё время был опыт работы с чьими-то любовниками, любовницами. Но это всегда заканчивалось плачевно — конфликтами, разборками, войнами, — рассказал продюсер KP.RU.

В современном мире любовница влиятельного человека может иметь на него больше притязаний, чем жена, считает Пригожин. Но лично он спокойно относится к таким связям, и его меньше всего волнует, чем люди занимаются за занавеской. Главное — чтобы не трогали его. И если ему начинают навязывать такой образ жизни, продюсер просто выходит из себя.

Так, к примеру, Пригожин отказал в своё время покорителю дамских сердец Стасу Михайлову. Он пояснил, что в тот момент просто «не почувствовал» певца. Сейчас же Пригожин рад, что у Михайлова всё хорошо на сцене.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктор Дробыш признался, что уже устал от молодых «артистов», которые пробивают себе дорогу на сцену «через постель». Её дарования делят с олигархами, которые всё чаще и чаще пытаются «купить славу» для своих многочисленных любовниц и любовников.