Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что снимать «голубые огоньки» на самом деле сложно и затратно. Артистам приходится сниматься на улице, в холодных павильонах, после чего они заболевают.
С исполнителями надо согласовать график, так как они могут находиться на корпоративах, гастролях, в зарубежных поездках. Поэтому приходится идти на компромиссы,
Кроме того, великих исполнителей очень мало, им действительно нет достойной замены. Поэтому россиянам стоит не ворчать и жаловаться, что в «огоньках» мелькают одни и те же лица, а наслаждаться музыкой и пением, пока настоящие звёзды не ушли на покой.
Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, — заключил Пригожин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин ответил всем критикам певицы Аллы Пугачёвой. Он сказал, что у артистов нет возраста.
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