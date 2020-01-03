https://static.news.ru/photo/abea79c0-2e9c-11ea-8bd9-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что снимать «голубые огоньки» на самом деле сложно и затратно. Артистам приходится сниматься на улице, в холодных павильонах, после чего они заболевают.

С исполнителями надо согласовать график, так как они могут находиться на корпоративах, гастролях, в зарубежных поездках. Поэтому приходится идти на компромиссы, рассказал продюсер в интервью URA.RU.

Кроме того, великих исполнителей очень мало, им действительно нет достойной замены. Поэтому россиянам стоит не ворчать и жаловаться, что в «огоньках» мелькают одни и те же лица, а наслаждаться музыкой и пением, пока настоящие звёзды не ушли на покой.

Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, — заключил Пригожин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин ответил всем критикам певицы Аллы Пугачёвой. Он сказал, что у артистов нет возраста.