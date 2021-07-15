Пригожин отказался помочь сыну с кредиторами

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отказался помочь сыну Дмитрию решить проблемы с кредиторами, передаёт Пятый канал. Отец молодого человека признался, что заниматься чужими делами не имеет смысла.

Пригожин добавил , что в курсе ситуации, но Дмитрий как взрослый 32-летний человек «должен разбираться со злоумышленниками самостоятельно».

У каждого человека своя жизнь. Что делать, если государство не защищает таких граждан, как Дмитрий? Это вызывает только грусть и расстройство, — подчеркнул он.

Бывшая семья российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина переживает непростой период. Его экс-супругу, некогда тёщу и дочь выселили из квартиры из-за финансовых махинаций со стороны аферистов. Теперь трудности начались у Дмитрия. Недавно его квартиру в центре Москвы пытались вскрыть сотрудники микрофинансовой организации, хотя их действия оказались незаконными.

Адвокат Дмитрия Пригожина Виталий Бородин отметил, что правоохранители уже разбираются с ситуацией вокруг «рейдерского захвата» квартиры. Он надеется, что всех виновных накажут по закону.

Ранее Пригожин назвал смерть режиссёра Владимира Меньшова тяжёлой утратой и выразил соболезнования родным и близким артиста. Также продюсер рассказал, что с великим актёром они друзьями не являлись, но были знакомы и иногда пересекались в разных местах.