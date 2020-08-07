Пригожин одобрил отказ российских артистов от концертов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7dfdac06-d907-11ea-becc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин назвал правильным решение ряда российских исполнителей не участвовать в концертах в Белоруссии перед выборами.

Ранее певец Леонид Агутин и многие его коллеги по цеху отказались выступать на запланированном на 8 августа, за день до выборов, концерте. По мнению Пригожина такое решение связано с нежеланием лезть в политику, передаёт РИА Новости.

Российские артисты, наверное, не хотят принимать участие в политической предвыборной кампании ни одного из кандидатов. Это нормально. Для того, чтобы не попасть под обстрел очередного негатива. Это внутреннее дело другого государства, которое мы любим, безусловно, и в частности, я лично, например, отношусь с уважением к Александру Григорьевичу... Вопрос даже не в деньгах, а вопрос в том, что просто люди не хотят ничего общего иметь с политикой, — сказал продюсер.

Также Пригожин отметил, что артисты приняли решение отказаться от выступления, несмотря на то, что сейчас «голодны» до концертов в связи с введёнными из-за коронавируса ограничениями и запретом массовых мероприятий.

Если бы это были бы кассовые концерты, где люди приходят, покупают билеты, наверное, это было бы здорово, а участвовать в выборах как-то не очень, мне кажется, правильно. Особенно сейчас, — заметил он.

Он добавил, что его супруге певице Валерии также пришло приглашение поучаствовать в таком концерте, но от него решено было отказаться, в том числе, из-за того, что ситуация с коронавирусом ещё не разрешилась, а на концерты приходят «сотни тысяч» людей.

Как писал NEWS.ru, российские артисты начали отказываться от участия в концертах, которые должны были состояться в Белоруссии за день до президентских выборов, 8 августа. Так, Леонид Агутин обратился к белорусской аудитории в Facebook и сообщил, что он и его музыканты не приедут в Минск. Стас Пьеха, Юлиана Караулова, группа «Кар-Мэн» также предупредили, что они участвовать в концертах не будут. Караулова при этом сослалась на пандемию. Певец Григорий Лепс заявил, что не интересуется политикой и будет выступать в Белоруссии, так как его там ждут.

Планировалось, что концерты 8 августа в разных городах Белоруссии будут бесплатными для зрителей, однако участие российских звёзд в мероприятиях в поддержку президента страны Александра Лукашенко на фоне задержания граждан России вызвало критику как в российских, так и в белорусских соцсетях.