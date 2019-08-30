https://static.news.ru/photo/ca4866fe-cbee-11e9-b136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе за желание разрушить российскую власть.

Его удивили «такие глупые суждения» певца, которые тот озвучивает, будучи «человеком в солидном возрасте, которого никто не обижает».

Я возмущён и негодую. Его высказывания оскорбляют целый народ. Я читал это интервью. Раньше его супруга держала в узде, и я его сдерживал, чтобы он не выпивал, по-отечески к нему относился, — рассказал он.

Пригожин отметил, что слова Кикабидзе вызывают у него шок. Он также заявил, что артист «может только у себя унитаз разрушить», заверив, что первым бы пошёл на фронт, если бы тот попытался воплотить свои желания в жизнь.

Это старческий маразм. Это идиотизм высшей марки. Он свой талант втаптывает в грязь. Он хочет уйти как собака, а не как человек, — подчеркнул продюсер.

По его словам, Кикабидзе обрёл популярность и начал зарабатывать деньги в Советском Союзе, который протянул ему руку и помог наладить жизнь. Он также вспомнил, что устроился к нему на работу в 25 лет, и поблагодарил за оказанное доверие.

Почему он решил, что Грузия свободна? Маленькие, карликовые страны всегда кому-то принадлежат. Быть Швейцарией не получится, — заявил Пригожин.

Он добавил, что «Грузия будет либо под НАТО, либо под Россией», передаёт радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что Кикабидзе поделился мыслями о российской политике и об отношениях Москвы и Тбилиси. Он признался, что всей душой любит русский народ, однако ненавидит политику России. Он признался, что политика России отлична от той, которую проводил Советский Союз.

Он также заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.