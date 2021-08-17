Пригожин и Валерия восхитили фанатов фото с внучкой

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия восхитили фанатов новым фото с внучкой Селин — общим ребёнком сына артистки Арсения Шульгина и его супруги Лианы. Снимок опубликован на официальной странице Пригожина в социальной сети Instagram.

Какая же она у нас сладкая, — написал шоумен под постом.

Лиана впервые показала лицо дочери в июле 2021-го. У Валерии трое детей — Анна Шульгина и сыновья Артемий Шульгин и Арсений Шульгин. Подписчики сразу оставили сотни восторженных комментариев, отмечая сходство Селин и Валерии: «Ооочень похожа на вашего сына!», «Копия бабулечка», «Папина дочка», «На Арсения похожа», «На деда Иосифа похожа».

Накануне актриса Мария Кожевникова в день рождения младшего сына Василия опубликовала в Instagram его архивные фото. Лицо мальчика она практически не показывает, но в этом посте знаменитость прикрепила сразу 10 кадров, где хорошо виден процесс его взросления.

Ранее 32-летняя жена 75-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала фотографию, на которой видно лицо её годовалого сына Вагана. Пара долгое время усердно скрывала свои отношения: около двух лет Петросян и Брухунова никак не реагировали на слухи в СМИ об их романе.