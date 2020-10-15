Пригожин и Троицкий поспорили о талантах получившего грамоту от Путина Лозы

https://static.news.ru/photo/69f938a4-0f2d-11eb-a689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Важным культурным деятелем считает продюсер Иосиф Пригожин получившего от Кремля благодарность за развитие искусства музыканта Юрию Лозу. С ним не согласен музыкальный критик Артемий Троицкий, назвавший награждённого «мастером дебильного самохайпа».

Пригожин отметил, что раз власти приняли решение наградить Лозу, значит, он того достоин, хотя, в последнее время выступает чаще в роли комментатора тех или иных событий. Продюсер подчеркнул, что музыкант точно не «из тех, кто занимается лизоблюдством по отношению к власти», передаёт Daily Storm.

У каждого артиста есть какие-то хиты, за которые его полюбили. У Лозы это «Плот». Я знаком с его творчеством и не вижу повода, из-за которого стоит ставить под сомнение его заслуги. По большому счёту, можно было бы, конечно, и Моргеншерна рассмотреть, и Шнуру что-то дать, они же тоже популярные, — сказал Пригожин.

Троицкий акцентировал внимание на том, что в народной памяти Лоза остался исключительно как исполнитель «Маленького плота», и назвал его «абсолютно нулевым музыкантом», добавив, что музыкантов такого уровня в России найдётся «примерно миллион».

Все известные мне люди как из музыкальных, так и немузыкальных кругов воспринимают Лозу исключительно как придурка и мастера такого дебильного самохайпа, — заявил критик.

В качестве примеров спорных высказываний награждённого музыканта критик привёл его слова о том, что группа Rolling Stones «играет мимо нот», The Beatles — «сплошные бездари», Гагарин не совершал подвига и «просто лежал в кресле», а также аргументацию в поддержку теории о плоской земле.

15 октября стало известно, что Юрий Лоза получил благодарность от президента России Владимира Путина за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства». Российский лидер высоко оценил работу исполнителя.

Как писал NEWS.ru ранее, музыкант Юрий Лоза в интервью NEWS.ru пожаловался на благодарность от президента РФ Владимира Путина. По мнению артиста, более логичным ему кажется звание заслуженного артиста России, а не простая грамота.