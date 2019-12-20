https://static.news.ru/photo/b80cd4e6-249c-11ea-8fcb-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преподаватель Светланы Лободы в Киевской академии эстрадного и циркового искусства Олег Капустин поделился эпизодом из студенческого прошлого певицы.

Капустин стал гостем передачи «Сегодня вечером» на «Первом канале». По его словам, Лободе хотелось не учиться, а «спать и гулять». Преподаватель вспомнил характерный пример.

Была семестровая работа, я собрал всех: хореографов, цирковых... Ждём Свету. А Светы нет! Нет и нет, нет и нет... И тут прибегает вся запыхавшаяся. То ли проспала она, не знаю, что там случилось... В общем, я на неё очень сильно обиделся, — цитирует Капустина Teleprogramma.pro.

Преподаватель, впрочем, уточнил, что к дипломной работе певица смогла взять себя в руки и занялась учёбой. Капустин согласился быть её режиссёром и вместе они сделали «очень интересную работу». Он отметил, что к Лободе у него нет никаких претензий.

Как ранее писал NEWS.ru, историк моды Александр Васильев раскритиковал наряд Светланы Лободы, который певица надела на вручение премии «Золотой граммофон». Васильев едко заметил, что Лобода будто «собралась на конкурс красоты в райцентре».