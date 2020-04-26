Преобразившаяся Степаненко высказалась о неожиданном возвращении Петросяна

https://static.news.ru/photo/9208de46-87b8-11ea-88fd-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко и Ольга Бузова Фото: esheneve4er /instagram.com

Юмористка Елена Степаненко, которая полтора года назад рассталась с Евгением Петросяном, похоже, окончательно оправилась после разрыва. В одном из выпусков шоу «Ещё не вечер», гостьей которого стала Ольга Бузова, она высказалась о бывшем муже и пошутила о его возможном возвращении.

Лишний вес — это не бывший муж, он часто возвращается, — заметила в ходе разговора Степаненко.

В ответ Бузова заявила, что бывшие супруги тоже часто возвращаются туда, откуда ушли.

Ой, упаси бог! — отмахнулась Степаненко, намекая, что даже не допускает такой мысли.

При этом артистка пояснила, что и новые отношения в её планы пока не входят, ведь весна только начинается.

Бузова в ходе передачи рассказала, как она планировала отомстить экс-супругу Дмитрию Тарасову. По её словам, когда бывший потребовал назад подаренную машину, она с подругой разработала целый план, передаёт KP.RU.

Придумали всю машину обложить тухлыми яйцами, везде помёт и навоз — чтобы это воняло. И на этой машине врезаться в кафе, чтобы всё в пюре! Из цикла «так не доставайся же ты никому», — рассказала она.

Однако в итоге, по словам ведущей, всё вышло иначе. Она помыла автомобиль и вернула его футболисту в целости и сохранности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко хочет вернуть Евгения Петросяна в семью. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.