Представитель Киркорова раскрыла его самочувствие после ЧП с пиротехникой Представитель Киркорова: артист чувствует себя хорошо после ЧП с пиротехникой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Получивший ожог во время концерта в БКЗ «Октябрьский» народный артист России Филипп Киркоров чувствует себя хорошо, сообщает ТАСС. По словам представителя певца Екатерины Успенской, он активно готовится ко второму дню выступлений.

Чувствует себя замечательно, потому что сегодня второй день концерта, поэтому репетирует весь день, чтобы внести правки в программу. У него все хорошо, — уточнила Успенская.

Ранее Киркоров получил ожоги рук во время эффектного выхода на сцену. Инцидент произошел при спуске артиста на подвесной платформе с пиротехническими эффектами. Певец был вынужден руками сдерживать искры от фейерверка, чтобы не упасть, из-за чего у зрителей сложилось впечатление, будто загорелась его куртка. Один из фанатов даже попытался ворваться на сцену для помощи. Тем не менее Киркоров завершил номер, спустился и лаконично прокомментировал ситуацию: «Обжегся».

До этого актер театра Ленсовета Илья Дель получил ножевое ранение в грудь в результате конфликта с девушкой. Артиста госпитализировали в Мариинскую больницу, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Несмотря на происшествие, премьера спектакля «Театральный роман» состоялась в запланированный срок. Роль, которую должен был исполнять Дель, сыграл Илья Колецкий. В театре подтвердили факт нападения на актера.