Представитель Лазарева опровергла слухи об отмене его концертов

Сергей Лазарев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев продолжает творческую деятельность, его концерты никто не отменял. Сообщения об этом являются фейком, заявила РИА Новости пресс-секретарь артиста Елена Дикевич.

Туры прописаны, вся информация у Сергея на сайте. Информацию об отмене концертов кто-то придумал, очередные фейки, — сказала она.

Согласно сайту артиста, у него во второй половине июня запланированы концерты в четырёх городах — Вологде, Ярославле, Костроме и Туле.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Лазарев прекращает концертную деятельность в связи с уходом из России мейджор-лейблов.

Некоторое время назад депутат Мосгордумы Андрей Медведев раскритиковал власти Липецкой области. Парламентарий напомнил, что певец осудил российскую спецоперацию на Украине, и заявил, что его участие в концерте будет плевком в лицо русскому солдату.