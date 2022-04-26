Участие Лазарева в концерте «Zа Россию» раскритиковали из-за его позиции Депутат Мосгордумы Медведев раскритиковал приглашение Лазарева на концерт «Zа Россию»

Приглашение певца Сергея Лазарева выступать на патриотическом концерте «Zа Россию» в Липецке — это плевок в лицо русскому солдату, заявил депутат Мосгордумы, обозреватель ВГТРК Андрей Медведев ИА SM-News. Он напомнил, что до этого певец осудил военную операцию на Украине.

Видимо, власти Липецкой области не в курсе, что у нас идёт военная операция. Не в курсе, что гибнут русские воины в борьбе с нацистами. Поэтому власти Липецкой области вместе с певцом ртом Лазаревым решили даже не плюнуть, а смачно харкнуть в лицо русскому солдату, — сказал Медведев.

Он саркастично порекомендовал губернатору Липецкой области переименовать мероприятие в проукраинском стиле и позвать туда ещё Максима Галкина.

Сергей Лазарев после начала спецоперации на Украине опубликовал в соцсетях эмоциональный пост, в котором призвал политиков остановиться и сесть за стол переговоров. «Дайте людям жить», — потребовал музыкант. После этого на исполнителя обрушился шквал критики.

Максим Галкин же, по словам Ксении Собчак, своими высказываниями «сжигает мосты» с Россией. В своём поздравлении с праздником Пасхи он очень эмоционально отреагировал на гибель мирных жителей и призвал ответить на его вопросы.