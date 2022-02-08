PR-агент рассказал, сколько получают его работающие со звёздами коллеги

Гонорар PR-агентов звёзд зависит от «величины» звезды, направления её деятельности и страны, считает специалист по связям с общественностью Алексей Чернышов. По его словам, пиарщики известных российских музыкальных звёзд зарабатывают около полумиллиона рублей в месяц без учёта бонусов, пишет «Слово и Дело».

В данном вопросе надо отталкиваться от трёх факторов: направления деятельности, «величины» звезды и страны. Само собой, в Европе и США пиар-менеджеры получают гораздо больше, чем в России и в странах СНГ, но, как и везде, есть исключения. Например, если брать пиарщиков российских музыкальных звёзд, мы можем смело говорить о сумме в районе 500 тыс. рублей плюс бонусы, — заявил Чернышов.

Он отметил, что начинающие артисты могут найти себе PR-агента и за 10 тыс. рублей. Вместе с этим он подтвердил, что некоторые музыканты первой величины могут позволить себе подарить квартиру своему пиарщику. Однако такие случаи редки и, как правило, не придаются огласке. Чернышов добавил, что специалисты по связям с общественностью, работающие с артистами другого жанра, например с кинозвёздами или танцорами балета, получают около 150 тыс. рублей в месяц.

Ранее актриса Екатерина Волкова рассказала, сколько зарабатывают артисты в России. По её словам, они могут получать доходы, играя в театре, снимаясь в кино, а также за счёт рекламы. Это зависит от узнаваемости. Артистов Волкова поделила на четыре группы: начинающие, узнаваемые, звёзды и мегазвёзды.