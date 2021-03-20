Появилось видео с Пугачёвой и Галкиным на костюмированной вечеринке

https://static.news.ru/photo/7c18d35e-8a4e-11eb-8286-96000091f725_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Певица Алла Пугачёва вместе со своим пятым супругом шоуменом Максимом Галкиным не так давно посетили звёздную вечеринку, посвящённую 30-летию телеведущей Анастасии Ивлеевой. Они появились там в лёгких карнавальных костюмах, пояснив, что им не холодно, потому что «любовь греет».

На вечеринку в стиле «кибербарокко» Пугачёва пришла в ультракоротких шортах и чёрной полупрозрачной шифоновой юбке, на голове у неё красовалась шляпа-ободок, а на плечах была накидка. Галкин появился на празднике в кожаных шортах и велюровом камзоле. На вопрос журналистов: что их греет в такую морозную погоду? Примадонна, не раздумывая ответила: «Любовь».

Кадры с этой закрытой вечеринки в центре Москвы показали в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Журналисты также дождались окончания праздника и расспросили Пугачёву и Галкина о впечатлениях.

В юности у меня было очень много таких вечеринок. Рада, что к этому снова кто-то пришёл, — заявила Пугачёва.

Репортёрам удалось выяснить, что Ивлеева потратила на организацию своей вечеринки 16 млн рублей. Пугачёва с Галкиным подарили ей по случаю дня рождения крест из белого золота с изумрудами и бриллиантами.

Как писал NEWS.ru, блогер Настя Ивлеева с размахом отметила своё 30-летие. Среди гостей, посетивших праздник, оказалась сама Алла Пугачёва. По мнению шоумена Сергея Пчелы, Примадонна, которая в период пандемии практически отказалась от светской жизни, пришла на мероприятие вместе со своим супругом Максимом Галкиным. Пчела также отметил, что в нынешнее время не стоит удивляться влиятельности блогеров, которые приобрели практически статус народных артистов. Он считает, что в настоящее время поддерживать дружбу с интернет-звёздами почётно и выгодно из-за их огромной популярности. Тем более что Галкин начал карьеру блогера и создал с Ивлеевой уже несколько удачных проектов.