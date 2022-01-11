Пострадавшая при пожаре Хлебникова сообщила, что выписывается из больницы

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая 18 ноября от пожара, записала аудиосообщение на своей странице в Instagram, в котором рассказала, что её выписывают из больницы. По словам артистки, вернуться в свою квартиру она ещё не может, поэтому пока будет жить у своих друзей.

По словам Хлебниковой, лечащий врач разрешил ей выписаться при условии, что она будет выполнять все его предписания.

Вы даже не представляете, как я этому рада. Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали всё это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры, — сказала певица.

Артистка также поблагодарила всех, кто её поддерживал на протяжении этих очень нелёгких для неё двух месяцев, и тех, кто помогал и помогает ей финансово.

В больницу артистка попала после пожара в своей квартире, её госпитализировали с 20% ожогов тела. В последнее время состояние звезды оценивалось как удовлетворительное, Хлебникова практически восстановилась. По данным издания, на теле артистки остаются небольшие раны на тех участках, где была пересажена кожа. Хлебникова перенесла две операции, в больнице она пробыла практически два месяца.

Ранее телеведущий Андрей Малахов объявил о сборе денег на ремонт квартиры, пострадавшей в результате пожара. Видеосообщение об этом он разместил в Instagram артистки.