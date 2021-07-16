Порошину заподозрили в тайной свадьбе из-за кольца на безымянном пальце

Мария Порошина опубликовала фото, которое спровоцировало массу слухов о личной жизни актрисы. Она запечатлелась в летнем наряде, положив правую руку на талию.

Внимательные поклонники разглядели на безымянном пальце артистки нечто похожее на обручальное кольцо. В итоге подписчики пришли к выводу, что телезвезда вполне могла тайно выйти замуж. Сама Порошина не стала комментировать снимок и отвечать на вопросы фанатов, которые теперь теряются в догадках.

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Если актриса действительно собралась замуж, то это будет уже третий её брак. Изначально она жила с Гошей Куценко, от которого родила дочь Полину. Они расстались из-за постоянных измен актёра.

После Порошина вышла замуж за Илью Древнова, с которым прожила вместе 7 лет. В этом браке родились три дочери актрисы: Серафима, Аграфена и Глафира. В 2018 году супруги подали на развод. Через полгода после расставания Порошина родила сына Андрея, имя отца которого она категорически отказывается называть.

Ранее актриса Мария Порошина в интервью «Каравану историй» назвала причину резкой смены причёски. По словам артистки, сделать короткую стрижку её вынудило сильное выпадение волос.