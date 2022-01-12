Поргина усомнилась в том, что причиной инсульта Прокловой стали скандалы

Актриса Людмила Поргина предположила, что у её коллеги Елены Прокловой инсульт случился из-за погоды и атмосферного давления. Она отметила, что Проклова уже привыкла к скандалам, поэтому вряд ли они смогли бы довести её до такого состояния, пишет Sobesednik.ru.

Нет, конечно, она же привыкла к этому (к скандалам. — NEWS.ru). Я думаю, дело в погоде, в атмосферном давлении, сейчас многие плохо себя чувствуют, — сказала Поргина.

Вдова Николая Караченцова вспомнила, что они с Прокловой провели вместе молодость, закончили один институт и поступили во МХАТ. Она пожелала коллеге скорейшего выздоровления и отметила, что та ещё достаточно молода, поэтому сможет справиться с недугом.

Актрису госпитализировали с сильным головокружением и повышенным давлением 10 января. МРТ головного мозга показала инсульт. Сначала Проклову перевели в реанимацию, врачи охарактеризовали её состояние как среднетяжёлое. Позже актриса рассказала, что в результате инсульта у неё был повреждён мозжечок, из-за чего она испытывает тошноту и головокружение. Восстановиться Проклова планирует к концу февраля.

Позднее Проклова рассказала о своём самочувствии после инсульта. По имеющимся данным, состояние актрисы улучшилось, сейчас она проходит терапию.