«Наилучший вариант инсульта»: Елена Проклова назвала сроки восстановления

Попавшая в реанимацию с инсультом актриса Елена Проклова сообщила во время беседы с «Газетой.Ru», что восстановится к концу февраля. Актриса заверила, что у неё не пострадали ни умственные, ни двигательные функции — только нарушена работа вестибулярного аппарата, что выливается в тошноту и головокружение.

У меня всё нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня повреждён мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня всё время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание! — сказала Проклова.

Актриса попала в московскую больницу с сильным головокружением и повышенным давлением 10 января. МРТ головного мозга показала инсульт, Проклову перевели в реанимацию. Состояние артистки врачи оценивали как средней тяжести.

Елена Проклова — заслуженная артистка РСФСР. Родилась в Москве 2 сентября 1953 года. Дебютировала в кино в возрасте 12 лет в картине «Звонят, откройте дверь». Получила всесоюзную известность после выхода картины «Мимино» Георгия Данелии, а также снялась в картинах «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Поздняя любовь», «Единственная...», «Жёлтый карлик» и другие.