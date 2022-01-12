Проклова рассказала о самочувствии после инсульта

Актриса Елена Проклова, попавшая в реанимацию с инсультом 10 января, рассказала, что проходит терапию. Её самочувствие улучшилось, передаёт РИА Новости. Ранее артистка сообщила, что инсульт не повлиял на её умственные и двигательные функции, и она планирует восстановиться к концу февраля.

Спасибо большое за внимание вам всем. Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, всё будет хорошо, — сказала Проклова.

Ранее стало известно, что её перевели из реанимации в палату нейрохирургического отделения.

Актрису госпитализировали с сильным головокружением и повышенным давлением 10 января. МРТ головного мозга показала инсульт. Сначала Проклову перевели в реанимацию, врачи охарактеризовали её состояние как среднетяжёлое. Позже актриса рассказала, что в результате инсульта у неё был повреждён мозжечок, из-за чего она испытывает тошноту и головокружение. Восстановиться Проклова планирует к концу февраля.

Проклова — заслуженная артистка РСФСР. Родилась в Москве 2 сентября 1953 года. Дебютировала в кино в возрасте 12 лет в картине «Звонят, откройте дверь». Получила всесоюзную известность после выхода на экраны фильма «Мимино» Георгия Данелии. Она также снялась в картинах «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Поздняя любовь», «Единственная...», «Жёлтый карлик» и в других.