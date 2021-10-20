«Понимаю, что не сестра»: Даня Милохин рассказал о чувствах к Медведевой

Даня Милохин рассказал об отношениях с серебряным призёром Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой. Самую яркую пару «Ледникового периода» подозревают в романтических чувствах, чего и не стал скрывать популярный тиктокер в студии YouTube-шоу «Серёжа и микрофон. Подкаст».

Милохин не скрывает своего восхищения фигуристкой и говорит, что она нравится ему как девушка. По словам тиктокера, он испытывает по отношению к партнёрше самые нежные и романтические чувства и готов проводить с ней вместе любую минуту.

Очень она мне нравится. Нравится как девочка... как девушка. Очень она прям такая, очень мне с ней хорошо. Я вот даже сейчас не хотел идти на подкаст. Есть одна причина — нам нужно репетировать, у нас завтра выступление, — разволновался Милохин, рассказывая о своих отношениях со звездой фигурного катания.

Тиктокер признался, что и Евгения Медведева, в свою очередь, очень поддерживает его.

Короче, я прям пою с ней, мы так обнимаемся, и мне прям хорошо. Когда мы выступаем, она тоже меня так поддерживает... Я понимаю, что она не сестра, и это могут быть и романтические чувства. Не могу скрывать, — рассказал Милохин.

Ранее хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, почему он решил поставить в пару к призёру Олимпийских игр Евгении Медведевой тиктокера Даню Милохина в новом сезоне «Ледникового периода».