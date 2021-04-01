Ирина Дубцова раскрыла секрет резкого похудения

https://static.news.ru/photo/c6f0d754-938c-11eb-87f2-96000091f725_660.jpg Ирина Дубцова Фото: dubtsova_official/instagram.com

Певица Ирина Дубцова, которой раньше частенько «доставалось» от сетевых хейтеров за лишний вес, рассказала, как за короткое время смогла серьёзно похудеть. Исполнительница в разговоре с журналистами сообщила, что стала элементарно ограничивать себя в еде, чтобы избавиться от лишних килограммов.

По словам Дубцовой, для похудения ей нужно было просто меньше есть. Певица питается один раз в день. Но делает она это по вечерам. По признанию исполнительницы, ей такой график подходит.

Однако Ирина не только ограничивает себя в калориях. Также она уделяет время физическим нагрузкам.

Спортом сейчас я занимаюсь меньше, чем раньше, а всю пандемию занималась с тренером, — призналась певица в интервью для портала «7Дней».

Как ранее передавал NEWS.ru, юморист Александр Морозов, известный зрителю по телепередаче «Кривое зеркало», сделал всё, чтобы сбросить 60 килограммов. Он сидел на диете, ходил в спортзал и даже отправился к хирургам, которые удалили лишнюю кожу после резкого похудения.