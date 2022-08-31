«Полная безвкусица»: критик Бабичев о пародии Гудкова на песню SHAMAN Музыкальный критик Бабичев назвал безвкусицей клип-пародию Гудкова на песню SHAMAN

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Гудков

Новый клип российского шоумена Александра Гудкова «Я узкий», который является пародией на песню исполнителя SHAMAN «Я русский», — полная безвкусица, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Гудков и раньше делал шокирующие, но талантливые пародии, а в этот раз получился «ширпотреб», пишет «Слово и Дело».

Все-таки Гудков если и делал какие-то неожиданные, шокирующие вещи, то это было хотя бы талантливо. <...> Здесь же какой-то ширпотреб. <...> На мой взгляд, безвкусица полная. Если еще можно найти какую-то толику юмора в тексте, то клип — это просто... — выразил свое недоумение критик.

При этом Бабичев убежден, что шоумен не хотел кого-то оскорбить своим клипом-пародией. Он думает, что Гудкову просто нужен хайп, а игра слов в названии обусловлена тем, что он и сам «не крупного телосложения».

Музыкальный критик также подчеркнул, что контент юмориста предназначен для определенной аудитории, которой более близки западные ценности, а в России другое понимание смешного.

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в свою очередь также раскритиковал новый клип Гудкова. Он назвал его работу «убогой, отвратительной и невежественной борьбой против всего русского». По его мнению, песня является «идиотской».