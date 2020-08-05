Полина Гагарина попала в рейтинг Forbes и в список должников за коммуналку

https://static.news.ru/photo/ad61a73e-d7b5-11ea-b197-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

Российская певица Полина Гагарина попала в рейтинг Forbes и одновременно в список должников по коммунальным и налоговым платежам.



По данным журнала, составляющего рейтинги богатых и успешных, Гагарина за год заработала $6,4 млн долларов и находится в топе самых высокооплачиваемых исполнителей (первое место у Шнура ). Однако, по данным MASH, у неё накопился долг за коммунальные услуги в размере 55 000 и перед налоговой службой в размере 30 000 рублей. Судебное заседание уже состоялось, решение перадно для исполнения судебным приставам.

В последнее время имя Гагариной часто оказывается на страницах СМИ в виду её расставания со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Публикации об этом появились ещё весной, однако пара предпочитала не комментировать их. Первым о том, что брак "трещит по швам", заявил супруг. Его стали замечать вместе с неизвестной молодой девушкой и маленьким ребёнком. А накануне и сама Гагарина подтвердила, что они развелись.

В эфире YouTube-шоу «Конечно, Вася» певица заявила, что не составляла брачного договора, потому что относит себя к категории романтичных людей. А такие контракты свойственны прагматикам, писал NEWS.ru.